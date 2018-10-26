ФБР: в адрес сенатора Букера была направлена очередная подозрительная посылка
- Reuters
Отмечается, что она была обнаружена во Флориде.
BREAKING: FBI: 11th suspicious package recovered in Florida similar in appearance to others, addressed to NJ Sen. Cory Booker— The Associated Press (@AP) 26 октября 2018 г.
Ранее сообщалось, что экс-президенту США Бараку Обаме, политикам Биллу и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, экс-генпрокурору Эрику Холдеру и конгрессмену Максин Уотерс были отправлены посылки, в которых находились взрывные устройства.
Кроме того, подозрительная корреспонденция была отправлена в офис губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо и телеканала CNN.
Подробнее — в материале RT.