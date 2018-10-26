ФБР: в адрес сенатора Букера была направлена очередная подозрительная посылка

По данным Федерального бюро расследований, в адрес американского сенатора-демократа от штата Нью-Джерси Кори Букера была направлена 11-я по счёту подозрительная посылка, сообщает Associated Press.

Отмечается, что она была обнаружена во Флориде.

BREAKING: FBI: 11th suspicious package recovered in Florida similar in appearance to others, addressed to NJ Sen. Cory Booker — The Associated Press (@AP) 26 октября 2018 г.

Ранее сообщалось, что экс-президенту США Бараку Обаме, политикам Биллу и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, экс-генпрокурору Эрику Холдеру и конгрессмену Максин Уотерс были отправлены посылки, в которых находились взрывные устройства.

Кроме того, подозрительная корреспонденция была отправлена в офис губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо и телеканала CNN.

Подробнее — в материале RT.