ФБР: в адрес сенатора Букера была направлена очередная подозрительная посылка

Короткая ссылка
По данным Федерального бюро расследований, в адрес американского сенатора-демократа от штата Нью-Джерси Кори Букера была направлена 11-я по счёту подозрительная посылка, сообщает Associated Press.
ФБР: в адрес сенатора Букера была направлена очередная подозрительная посылка
  • Reuters

Отмечается, что она была обнаружена во Флориде.

Ранее сообщалось, что экс-президенту США Бараку Обаме, политикам Биллу и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, экс-генпрокурору Эрику Холдеру и конгрессмену Максин Уотерс были отправлены посылки, в которых находились взрывные устройства.

Кроме того, подозрительная корреспонденция была отправлена в офис губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо и телеканала CNN.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить