В США эвакуировали сотрудников радиостанции из-за подозрительной посылки

Сотрудников американской радиостанции WMAL в Вашингтоне эвакуировали из-за поступления подозрительной посылки. Об этом в своём Twitter написал ведущий радиостанции Ларри О'Коннор.

«Подозрительная посылка пришла в WMAL. Полиция и пожарные приказали нам эвакуироваться», — отметил он.

Suspicious package received at WMAL. We were ordered to evacuate by DC Police and Fire. We will be back on the air ASAP. pic.twitter.com/l58Ef1CdVT — Larry O'Connor (@LarryOConnor) 25 октября 2018 г.

Как сообщает The Washington Post, в полиции подтвердили информацию об эвакуации здания, в котором находится радиостанция. Близлежащие улицы в связи с инцидентом также перекрыты.

Ранее в ФБР заявили, что в пяти штатах США было обнаружено десять подозрительных посылок.