В США эвакуировали сотрудников радиостанции из-за подозрительной посылки

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Сотрудников американской радиостанции WMAL в Вашингтоне эвакуировали из-за поступления подозрительной посылки. Об этом в своём Twitter написал ведущий радиостанции Ларри О'Коннор.

«Подозрительная посылка пришла в WMAL. Полиция и пожарные приказали нам эвакуироваться», — отметил он.

Как сообщает The Washington Post, в полиции подтвердили информацию об эвакуации здания, в котором находится радиостанция. Близлежащие улицы в связи с инцидентом также перекрыты.

Ранее в ФБР заявили, что в пяти штатах США было обнаружено десять подозрительных посылок.

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