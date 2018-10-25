Трамп заявил о готовности направить военных для остановки каравана мигрантов

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с караваном мигрантов на южной границе национальной ЧС и заявил, что намерен направить военных для решения этой проблемы.

«Глава Национального совета пограничного патруля Брэндон Джадд был прав, когда сказал, что законы, принятые по инициативе демократов, усложняют наши попытки остановить людей на границе. Это должно измениться», — написал американский лидер в Twitter.

Ранее в Министерстве внутренней безопасности США рассказали о криминальном характере каравана мигрантов, который направляется к границе Соединённых Штатов.

В Мексике заявили, что в сторону США направляются более 3,6 тыс. человек.