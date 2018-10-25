Трамп заявил о готовности направить военных для остановки каравана мигрантов
- Reuters
«Глава Национального совета пограничного патруля Брэндон Джадд был прав, когда сказал, что законы, принятые по инициативе демократов, усложняют наши попытки остановить людей на границе. Это должно измениться», — написал американский лидер в Twitter.
Ранее в Министерстве внутренней безопасности США рассказали о криминальном характере каравана мигрантов, который направляется к границе Соединённых Штатов.
В Мексике заявили, что в сторону США направляются более 3,6 тыс. человек.