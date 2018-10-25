Трамп заявил о готовности направить военных для остановки каравана мигрантов

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Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с караваном мигрантов на южной границе национальной ЧС и заявил, что намерен направить военных для решения этой проблемы.
Трамп заявил о готовности направить военных для остановки каравана мигрантов
  • Reuters

«Глава Национального совета пограничного патруля Брэндон Джадд был прав, когда сказал, что законы, принятые по инициативе демократов, усложняют наши попытки остановить людей на границе. Это должно измениться», — написал американский лидер в Twitter.

Ранее в Министерстве внутренней безопасности США рассказали о криминальном характере каравана мигрантов, который направляется к границе Соединённых Штатов.

В Мексике заявили, что в сторону США направляются более 3,6 тыс. человек

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