В США рассказали о криминальном характере «каравана» мигрантов

В Министерстве внутренней безопасности США рассказали о криминальном характере «каравана» мигрантов, который направляется к границе Соединённых Штатов.

«Министерство внутренней безопасности может подтвердить, что в караване есть люди, которые являются членами банд или имеют значительную криминальную историю», — говорится в сообщении официального представителя ведомства Тайлера Хоултона.

Он отметил, что в группу мигрантов входят граждане стран Центральной Америки, Ближнего Востока, Африки и Южной Азии.

«Необходимость остановить караван — это не только национальная безопасность или предотвращение преступности, но и соблюдение национального суверенитета и верховенства закона. Те, кто стремится приехать в Америку, должны делать это правильно и законно», — добавили в министерстве.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в том, что среди участников «каравана» мигрантов, которые пытаются попасть в США, есть выходцы из стран Ближнего Востока и террористы из организации «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.