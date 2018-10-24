Трамп убеждён, что в «караване» мигрантов есть террористы ИГ

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Американский лидер Дональд Трамп убеждён, что среди участников «каравана» мигрантов, которые пытаются попасть в США, есть выходцы из стран Ближнего Востока и террористы из организации «Исламское государство»*.

Об этом он рассказал журналистам, выступая в Белом доме.

По словам Трампа, он обсудил вопрос мигрантов с сотрудниками пограничной службы.

«И они сказали мне, что в течение года, в течение многих лет они задерживали много людей с Ближнего Востока, они задерживали (террористов. — RT) ИГ, очень много разных людей, как плохих, так и хороших», — цитирует президента ТАСС.

Ранее вице-президент США Майк Пенс обвинил Венесуэлу в финансировании движущегося в сторону Соединённых Штатов «каравана мигрантов».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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