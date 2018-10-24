Пенс обвинил Венесуэлу в финансировании «каравана мигрантов»

Вице-президент США Майк Пенс обвинил Венесуэлу в финансировании движущегося в сторону Соединённых Штатов «каравана мигрантов».

Об этом пишет газета El Nacional.

«Президент Гондураса (Хуан Орландо Эрнандес. — RT) сказал мне, что караван был организован группами левого движения Гондураса, финансируемыми Венесуэлой, и отправлен на север, чтобы бросить вызов нашему суверенитету и нашей границе», — заявил Пенс.

Он подчеркнул, что американские власти сделают всё возможное, чтобы «караван» не нарушил границу страны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что направит к границе с Мексикой «столько военных, сколько будет необходимо», чтобы не позволить «каравану беженцев» незаконно попасть в Соединённые Штаты.