Трамп направит на границу с Мексикой столько военных, «сколько нужно»

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Президент США Дональд Трамп заявил, что направит к границе с Мексикой «столько военных, сколько будет необходимо», чтобы не позволить движущемуся «каравану беженцев» незаконно попасть в Соединённые Штаты.

Об этом он рассказал в интервью USA Today.

Отвечая на вопрос, сколько военных может быть отправлено на границу с Мексикой, Трамп сказал: «Столько, сколько будет необходимо».

Также президент возложил ответственность на демократов за создание большого притока мигрантов.

18 октября Трамп заявил, что если мексиканские власти не остановят наплыв мигрантов в Соединённые Штаты, то он будет вынужден закрыть южную американскую границу с помощью военных.

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