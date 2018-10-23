Трамп направит на границу с Мексикой столько военных, «сколько нужно»

Президент США Дональд Трамп заявил, что направит к границе с Мексикой «столько военных, сколько будет необходимо», чтобы не позволить движущемуся «каравану беженцев» незаконно попасть в Соединённые Штаты.

Об этом он рассказал в интервью USA Today.

Отвечая на вопрос, сколько военных может быть отправлено на границу с Мексикой, Трамп сказал: «Столько, сколько будет необходимо».

Также президент возложил ответственность на демократов за создание большого притока мигрантов.

18 октября Трамп заявил, что если мексиканские власти не остановят наплыв мигрантов в Соединённые Штаты, то он будет вынужден закрыть южную американскую границу с помощью военных.