Трамп направит на границу с Мексикой столько военных, «сколько нужно»
Об этом он рассказал в интервью USA Today.
Отвечая на вопрос, сколько военных может быть отправлено на границу с Мексикой, Трамп сказал: «Столько, сколько будет необходимо».
Также президент возложил ответственность на демократов за создание большого притока мигрантов.
18 октября Трамп заявил, что если мексиканские власти не остановят наплыв мигрантов в Соединённые Штаты, то он будет вынужден закрыть южную американскую границу с помощью военных.