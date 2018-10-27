Трамп заявил, что СМИ пытаются использовать историю с бомбами против него

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Президент США Дональд Трамп заявил, что средства массовой информации предпринимают попытки использовать историю с рассылкой посылок со взрывными устройствами американцем Сизаром Сэйоком против него самого и Республиканской партии. 

«Мы стали в последние несколько часов свидетелями попыток СМИ использовать злонамеренные действия одного человека, чтобы набрать политические очки и использовать это против меня и Республиканской партии», — приводит его слова ТАСС.

Как информирует Associated Press, подозреваемый в рассылке взрывных устройств был сторонником Трампа. Он публиковал в социальных сетях видео, на которых, предположительно, запечатлён он на митингах в поддержку Трампа. Также он публиковал в социальных сетях картинки в поддержку Трампа. 

Ранее стало известно, что подозреваемому Сизару Сэйоку предъявили обвинения по пяти пунктам.

Подозреваемого арестовали. По некоторым данным, он разослал общественным и политическим деятелям США 13 посылок со взрывными устройствами.

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