«Предъявлены обвинения по пяти пунктам»: что известно о подозреваемом ФБР в рассылке посылок с бомбами Сизаре Сэйоке

В США заключили под стражу подозреваемого в рассылке политикам и общественным деятелям посылок со взрывными устройствами. 56-летнего Сизара Сэйока вычислили по отпечатку пальца на одном из 13 отправленных им конвертов. Как выяснилось, он хорошо был известен правоохранителям, так как до этого уже восемь раз попадал за решётку — за драку, хранение наркотиков, кражу, мошенничество и другие правонарушения, а также угрозу подрыва. Теперь злоумышленнику, которого задержали у фургона, обклеенного портретами Трампа, грозит до 58 лет лишения свободы.

В США задержан подозреваемый в рассылке 13 бомб по почте. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я хотел бы начать сегодня с объявления. Я рад сообщить вам, что правоохранительные органы арестовали подозреваемого и взяли его под стражу», — сказал он.

Предполагаемый злоумышленник — 56-летний Сизар Сэйок, сообщили в ФБР. В ведомстве уточнили, что Сэйок был вычислен благодаря оставленному им отпечатку пальца на одном из отправленных им конвертов. О мотивах преступника пока не сообщается.

Сэйока задержали во Флориде на стоянке около фургона, обклеенного портретами Трампа.

По данным The New York Times, Сэйок состоит в республиканской партии и участвует в митингах в поддержку Трампа. CNN, ссылаясь на департамент полиции штата Флорида, сообщает о восьми арестах Сэйока с 1991 года, в том числе за драку, хранение наркотиков, кражу и мошенничество. В 2002 году он был задержан в Майами за угрозу применить взрывное устройство. Тогда он признал себя виновным и суд приговорил его к одному году тюремного заключения условно.

Теперь ему выдвинуты обвинения по пяти пунктам, злоумышленнику грозит до 58 лет тюрьмы. Об этом заявил министр юстиции США Джеф Стешнс.

«Ему предъявлены обвинения по пяти различным пунктам, включая транспортировку взрывчатки, отправку взрывчатки, угрозы бывшему президенту и другим лицам», — сказал он.

Фургон, рядом с которым был задержан Сизар Сэйок

Reuters

© Geo Rodriguez

Напомним, 24, 25 октября в разных американских штатах были обнаружены 12 посылок, внутри которых оказались взрывные устройства. Они были адресованы экс-президенту США Бараку Обаме, политическим деятелям Биллу и Хиллари Клинтон, бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, миллиардеру Джорджу Соросу, конгрессмену Максин Уотерс, экс-генпрокурору Эрику Холдеру, актёру Роберту де Ниро, вице-президенту США Джо Байдену, сенатору Кори Букеру и бывшему директору Нацразведки Джеймсу Клэпперу. одна из посылок была обнаружена в здании, где располагается CNN.

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Кроме того, в субботу 26 октября стало известно об ещё одной подозрительной посылке, пришедшей на имя миллиардера Тома Стейера, сообщает CNN.

В ФБР считают, что в общей сложности были разосланы 13 посылок, заявил директор ведомства Кристофер Рэй. Он также рассказал об их содержимом и уточнил, что взрывные устройства в посылке не были муляжами.

«Всего было разослано 13 посылок со взрывными устройствами. В каждом из пакетов содержалась трубка примерно шесть дюймов (14,24 см. — RT) в длину, часы, батарея, провода и взрывчатый материал», — сказал он.

Однако ни одно устройство не взорвалось, никто из адресатов не прикасался к посылками — их все изъяли правоохранительные органы.

В ФБР эти устройства назвали «потенциально разрушительными» и отметили, что либо собравший их злоумышленник специально сделал их таким образом, что они не взорвались, либо же просто допустил ошибки при их конструировании.

Кроме того, по данным, полученным CNN от сотрудника правоохранительных органов, на одном из устройств была изображена пародия на флаг «Исламского государства»*. Он уточнил, что следствием рассматривается версия внутреннего теракта, организованного без участия международного терроризма.

Предвыборная гонка

Ранее Трамп выступил с осуждением этого преступления и подчеркнул, что спецслужбы бросят все силы для недопущения «политического насилия» в Соединённых Штатах

«В это время нам нужно объединиться, нужно быть вместе, чтобы послать чёткий и мощный сигнал о том, что таким действиям или угрозам политического насилия в любом виде не место в США», — цитирует его NBC.

Однако некоторые оппоненты Трампа считают виновным самого американского президента. Так, Джон Бреннан призвал хозяина Белого Дома «посмотреть в зеркало».

«Хватит перекладывать ответственность на других. Посмотрите в зеркало — ваша радикальная риторика, оскорбления, враньё и подстрекательство к насилию просто позорны. Займитесь своим поведением. Постарайтесь вести себя как президент», — приводит его слова The Washington Post.

Президент осудил обвинения в свой адрес. «Смешно, как низкорейтиновый CNN и другие, могут критиковать меня, даже обвинять в нынешней волне распространения бомб и смехотворно сравнивать это с 11 сентября (теракт 11 сентября 2001 года с башнями-близнецами в США. — RT) и взрывами в Оклахома-Сити ( теракт 19 апреля 1995 года в Оклахома-Сити. — RT), но когда я выступаю с критикой, они становятся дикими и кричат «это не по-президентски!», — написал он в Twitter.

Funny how lowly rated CNN, and others, can criticize me at will, even blaming me for the current spate of Bombs and ridiculously comparing this to September 11th and the Oklahoma City bombing, yet when I criticize them they go wild and scream, “it’s just not Presidential!” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 октября 2018 г.

Кроме того, Трамп считает, что рассылка бомб известным американцам отвлекла СМИ от предвыборной кампании в конгресс.

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«Республиканцы добиваются успехов в досрочном голосовании и сейчас случаются эти «бомбы», после чего импульс замедляется — новости не говорят о политике. Очень неудачный поворот. Республиканцы, идите и проголосуйте!», — говорится в его Twitter.

Тем не менее, история с бомбами вряд ли повлияет на предстоящие в ноябре выборы, сказал в беседе с RT президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский.

«В стратегическом плане вряд ли это будет иметь определяющее значение. Главным фактором для американцев всегда была экономика. На этом направлении при Трампе добились больших успехов, достигнут исторический минимум безработицы. Это и волнует в основном обычных граждан», — считает он.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.