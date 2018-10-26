СМИ назвали имя подозреваемого в отправке опасных посылок американским политикам
- Reuters
Об этом сообщает The New York Post.
JUST IN: Mail bomb suspect identified as Cesar Sayoc Jr., 56 https://t.co/LBtr3UHmsCpic.twitter.com/T2uLd2bGlr— New York Post (@nypost) 26 октября 2018 г.
По данным некоторых источников, мужчину задерживали и ранее, в частности, за угрозы совершения преступлений террористического характера и домашнее насилие.
Ранее официальный представитель Министерства юстиции США Сара Исгур-Флорес прокомментировала задержание подозреваемого.
Подробнее о происходящем в Соединённых Штатах — в материале RT.