СМИ назвали имя подозреваемого в отправке опасных посылок американским политикам

В сети появилось изображение 56-летнего Сизара Сэйока — младшего, задержанного во Флориде по подозрению в отправке американским политикам посылок, которые могли содержать взрывные устройства.

Reuters

Об этом сообщает The New York Post. JUST IN: Mail bomb suspect identified as Cesar Sayoc Jr., 56 https://t.co/LBtr3UHmsCpic.twitter.com/T2uLd2bGlr — New York Post (@nypost) 26 октября 2018 г. По данным некоторых источников, мужчину задерживали и ранее, в частности, за угрозы совершения преступлений террористического характера и домашнее насилие. Ранее официальный представитель Министерства юстиции США Сара Исгур-Флорес прокомментировала задержание подозреваемого. Подробнее о происходящем в Соединённых Штатах — в материале RT.