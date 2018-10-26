Трамп подтвердил задержание подозреваемого в отправке посылок с бомбами

Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о задержании подозреваемого в отправке взрывных устройств по почте.

«Я бы хотел начать с сообщения о новой информации по отправке подозрительных посылок... Я рад сообщить, что подозреваемый в этом был задержан и отправлен под стражу», — сказал президент.

По его словам, ответственный или же ответственные, которые могут быть вычислены в ходе расследования, за данную рассылку предстанут перед законом за свои действия.

«Мы не можем допустить политического насилия... Я, как президент США, сделаю всё, чтобы остановить подобное», — добавил он.

Он также поблагодарил правоохранительные органы за оперативность в расследовании данного дела.

Ранее в Минюсте США подтвердили задержание подозреваемого в рассылке бомб.