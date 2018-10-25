Макрон и Трамп могут обсудить с Путиным ситуацию вокруг ДРСМД

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора условились о возможности обсудить ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

«Вслед за недавними консультациями между Россией и США о будущем ДРСМД президент Республики и президент США договорились о возможности будущих консультаций с российским президентом Владимиром Путиным», — цитирует заявление РИА Новости.

Стороны также обсудили ситуацию в Сирии в преддверии четырёхстороннего саммита 27 октября.

Ранее Путин выразил надежду, что в ходе встречи с Трампом в Париже 11 ноября сможет обсудить ситуацию вокруг ДРСМД.

Также глава МИД России Сергей Лавров рассказал, когда, по оценке Москвы, Вашингтон официально объявит о выходе из договора.

Военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко в беседе с «Невскими новостями» оценил заявления США о планах выхода из соглашения.