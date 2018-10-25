Россия предлагает ГА ООН призвать стороны ДРСМД к сохранению соглашения

Россия предлагает Генеральной Ассамблее ООН призвать стороны к сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий проект резолюции, разработанной российской стороной.

«(ГА ООН. — RT) призывает Российскую Федерацию и Соединённые Штаты Америки продолжить консультации по выполнению своих обязательств согласно ДРСМД, а также возобновить конструктивный диалог по стратегическим вопросам, основанный на открытости, взаимоуважении и возможностях к сотрудничеству», — говорится в постановительной части документа.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, когда, по оценке российской стороны, Вашингтон официально объявит о выходе из ДРСМД.

Военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко в беседе с «Невскими новостями» оценил заявления США о планах выхода из договора.