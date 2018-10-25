Страны НАТО продолжат консультации по ситуации вокруг выхода США из ДРСМД

Страны — члены Североатлантического альянса продолжат консультации, чтобы оценить последствия возможного выхода Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Послы стран Североатлантического альянса встретились в четверг, чтобы обсудить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вместе с высокопоставленными должностными лицами из США», — цитирует заявление ТАСС.

При этом отмечается, что члены альянса продолжат консультации по указанной проблеме.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, когда, по оценке российской стороны, Вашингтон официально объявит о выходе из договора.

Военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко в беседе с «Невскими новостями» оценил заявления США о планах выхода из соглашения.