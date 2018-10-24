В посольстве России рассказали подробности ЧП в метро Рима

Советник посольства России в Италии Дмитрий Гурин в беседе с RT рассказал о состоянии здоровья пострадавших в римском метро россиян.

«Сейчас наши усилия... сконцентрированы на состоянии здоровья граждан Российской Федерации. Власти Итальянской Республики в силу их компетенции проводят расследование этого инцидента. Из откликов местных СМИ мы знаем, что есть несколько версий, которые должны объяснить причину случившегося», — сказал он.

По словам Гурина, в настоящее время существуют две основные версии произошедшего: техническая неполадка и внешнее воздействие.

Он также выразил благодарность сотрудникам экстренных служб итальянской столицы за оперативность в оказании помощи пострадавшим в результате ЧП в метро.

Восемь человек, по словам дипломата, все ещё находятся в больницах. Состояние троих пострадавших оценивается как тяжёлое и средней тяжести.

Во вторник, 23 октября, сообщалось, что перед матчем Лиги чемпионов между ЦСКА и клубом «Рома» на одной из станций римского метро обрушился эскалатор, в результате чего десятки россиян пострадали, 16 человек были госпитализированы.

Заслуженный тренер России депутат Госдумы Валерий Газзаев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию.