Болельщик ЦСКА заявил, что никто не прыгал на эскалаторе в римском метро

Короткая ссылка
Болельщик московского ЦСКА Егор рассказал подробности об инциденте в римском метро перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с клубом «Рома».
Болельщик ЦСКА заявил, что никто не прыгал на эскалаторе в римском метро
  • © Служба гражданской защиты Италии/ Vigili del Fuoco

«Мы буквально спустились на станцию, пропустили один поезд, чтобы всем вместе собраться, и зазвучала пожарная сигнализация. Когда мы подошли посмотреть, что случилось, один парень сказал нам, что сложились ступеньки эскалатора и много людей пострадало. Их было много на эскалаторе, все — фанаты ЦСКА. Тем не менее никто не прыгал и даже не «шизил», потому что это были именно фанаты, которые шли организованно на матч. Никаких потасовок, все понимали, что надо ехать на стадион — очень обычная была обстановка», — рассказал он в беседе с RT.

В результате крушения эскалатора перед матчем Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой» десятки россиян получили повреждения и были доставлены в больницы.

Ранее болельщица ЦСКА обвинила сотрудников римского метро в инциденте с эскалатором.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить