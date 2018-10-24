Болельщик ЦСКА заявил, что никто не прыгал на эскалаторе в римском метро

Болельщик московского ЦСКА Егор рассказал подробности об инциденте в римском метро перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с клубом «Рома».

«Мы буквально спустились на станцию, пропустили один поезд, чтобы всем вместе собраться, и зазвучала пожарная сигнализация. Когда мы подошли посмотреть, что случилось, один парень сказал нам, что сложились ступеньки эскалатора и много людей пострадало. Их было много на эскалаторе, все — фанаты ЦСКА. Тем не менее никто не прыгал и даже не «шизил», потому что это были именно фанаты, которые шли организованно на матч. Никаких потасовок, все понимали, что надо ехать на стадион — очень обычная была обстановка», — рассказал он в беседе с RT.

В результате крушения эскалатора перед матчем Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой» десятки россиян получили повреждения и были доставлены в больницы.

Ранее болельщица ЦСКА обвинила сотрудников римского метро в инциденте с эскалатором.