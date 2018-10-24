Болельщица ЦСКА обвинила сотрудников римского метро в инциденте с эскалатором

Болельщица московского ЦСКА София, которая посетила матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянским футбольным клубом «Рома» рассказала подробности инцидента в римского метро.

«Виноваты сотрудники метро, которые закрыли глаза на то, что на этой станции в течение года уже два раза ломался эскалатор. Давки не было. Все спускались организованно, даже не бежали по эскалатору. В один момент он поехал с бешеной скоростью. Сначала все восприняли это нормально, но потом люди начали сваливаться в кучу, и тогда уже стало ясно, что всё плохо», — сказала она RT.

По её словам, помощь пострадавшим оказывали очень медленно.

«Сначала вход на эскалатор окружили военные с автоматами. Люди снизу поднимались с криками о том, что срочно нужна помощь, и что там кровь. Сотрудники метро говорили, что они знают, но ничего не происходило. Пять минут они реально не знали, что делать. Несколько минут люди, которых фанаты сами вытаскивали, просто лежали без помощи у эскалаторов», — добавила болельщица.

В результате крушения эскалатора перед матчем Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой» десятки россиян получили повреждения и были доставлены в больницы.

Ранее Мария Степура сравнила уровень безопасности в московском и римском метро.