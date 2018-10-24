Мария Степура сравнила уровень безопасности в московском и римском метро

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Президент ассоциации поддержки российских соотечественников «Калабрия — Россия» Мария Степура заявила, что римское метро находится в неудовлетворительном техническом состоянии.
Мария Степура сравнила уровень безопасности в московском и римском метро
  • © Служба гражданской защиты Италии/ Vigili del Fuoco

«Я вам как житель города говорю, я вижу, в каком упадке сейчас находится столица Италии: дороги разрушены и т. д. Очевидно, что в метро было неудовлетворительное техническое состояние. Метро очень старое, неизвестно, когда последний раз эти эскалаторы ремонтировались, — вот интересный вопрос для расследования», — сказала Степура.

Также она сравнила римское метро с московским.

«В московском метро всегда есть дежурные, техники, которые останавливают эскалатор при малейшей угрозе или даже слишком большом скоплении публики, сразу подбегают, помогают. На кадрах видно, что ничего подобного не было. Своевременной технической помощи со стороны администрации римского метро не было», — отметила общественный деятель.

В результате крушения эскалатора перед матчем Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой» десятки россиян получили повреждения и были доставлены в больницы.

Ранее Степура заявила, что пострадавшим необходимо подать иск к администрации римского метрополитена.

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