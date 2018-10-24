Мария Степура: пострадавшим необходимо подавать иск к администрации римского метрополитена

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Президент ассоциации поддержки российских соотечественников «Калабрия — Россия» Мария Степура прокомментировала ситуацию вокруг обрушения эскалатора в римском метро.
Мария Степура: пострадавшим необходимо подавать иск к администрации римского метрополитена
  • РИА Новости

«100% необходимо (и это беспроигрышно) подавать иск со стороны всех пострадавших к администрации римского метрополитена, можно и коллективный. Чем больше исков подадут, тем выше компенсация», — сказала Степура.

Также она отметила, что адвокаты помогут составить обращения на возмещение и физического, и морального вреда. По ее словам, пострадавшие имеют полное право подавать иски к администрации метрополитена Рима, поскольку оборудование не было в технически исправном состоянии и на кадрах отчётливо видно, что отсутствовал обслуживающий персонал, который бы выключил эскалатор или помог пассажирам в экстренной ситуации. 

В результате крушения эскалатора на одной из станций в римском метро 16 российских болельщиков были госпитализированы. К настоящему моменту восемь из них выписаны.

Ранее стало известно, что русские жители Рима ищут способы помочь пострадавшим в метро соотечественникам.

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