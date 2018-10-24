Русские жители Рима ищут способы помощи пострадавшим в метро соотечественникам

Ирина Осипова, проживающая с детства в Риме, рассказала, как отреагировали местные русские на инцидент в метро, в результате которого пострадали болельщики ЦСКА.

Осипова отметила, что в настоящее время среди российской общественности в Риме идёт бурное обсуждение. Жители возмущены безапелляционной оценкой происходящего со стороны итальянской прессы, сразу обвинившей российских болельщиков, но по большей части ищут способы помочь пострадавшим соотечественникам в этой ситуации, например, с переводом и связью с родственниками.

Также она сказала, что большинство итальянцев рационально себя ведут в сложившейся ситуации и не доверяют сообщениям СМИ. Они не могут быть уверены в том, что россияне сломали эскалатор, когда этому нет никаких подтверждений.

Во вторник, 23 октября, в преддверии матча Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой» на одной из станций римского метро разрушился эскалатор, в результате чего 16 российских болельщиков были госпитализированы.

Ранее русская жительница Рима сообщила, что местное население обеспокоено вопросом безопасности в метро.