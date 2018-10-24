Русская жительница Рима сообщила, что местное население обеспокоено вопросом безопасности в метро

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Ирина Осипова, с детства проживающая в Риме, поделилась мнением относительно аварии в римском метро, в результате которой пострадали десятки российских болельщиков.
Русская жительница Рима сообщила, что местное население обеспокоено вопросом безопасности в метро
  • Reuters

«На записи отчётливо видно, что эскалатор быстро задвигался, и это привело к трагедии. У большинства возникло много вопросов именно к римской администрации, почему такое произошло и достаточно ли современно и безопасно римское метро, чтобы принимать иностранных гостей... встал вопрос безопасности этого метро для граждан», — сказала Осипова.

Во вторник, 23 октября, в преддверии матча Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой» на одной из станций римского метро разрушился эскалатор, в результате чего 16 российских болельщиков были госпитализированы.

Ранее болельщик ЦСКА сообщил подробности инцидента в римском метро.

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