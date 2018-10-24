Болельщик ЦСКА сообщил подробности инцидента в римском метро

Болельщик ЦСКА в беседе с kp.ru подробно рассказал об инциденте в римском метро.

«Я ехал на этом самом эскалаторе, когда всё случилось. Уже в самом низу. Первой мыслью было: ускорили режим, чтобы поскорее прошёл поток — на станции одновременно собралось человек двести фанатов ЦСКА. Все довольно плотной толпой стали спускаться в метро», — заявил он.

По его словам, сломанный эскалатор продолжал ехать ещё около 30 секунд, а внизу уже была давка.

Как утверждает болельщик, первая «скорая» приехала лишь через 25 минут.

Он также рассказал, что полицейские не пытались спуститься вниз и помочь, и первых раненых пришлось поднимать самостоятельно.

Утверждения итальянских СМИ о том, что российские фанаты якобы прыгали на эскалаторе, болельщик назвал «наглым враньём».

Ранее заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев в беседе с НСН прокомментировал инцидент в римском метро.