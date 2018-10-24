Болельщик ЦСКА сообщил подробности инцидента в римском метро

Короткая ссылка
Болельщик ЦСКА в беседе с kp.ru подробно рассказал об инциденте в римском метро.
Болельщик ЦСКА сообщил подробности инцидента в римском метро
  • © Служба гражданской защиты Италии/ Vigili del Fuoco

«Я ехал на этом самом эскалаторе, когда всё случилось. Уже в самом низу. Первой мыслью было: ускорили режим, чтобы поскорее прошёл поток — на станции одновременно собралось человек двести фанатов ЦСКА. Все довольно плотной толпой стали спускаться в метро», — заявил он.

По его словам, сломанный эскалатор продолжал ехать ещё около 30 секунд, а внизу уже была давка.

Как утверждает болельщик, первая «скорая» приехала лишь через 25 минут.

Он также рассказал, что полицейские не пытались спуститься вниз и помочь, и первых раненых пришлось поднимать самостоятельно.

Утверждения итальянских СМИ о том, что российские фанаты якобы прыгали на эскалаторе, болельщик назвал «наглым враньём».

Ранее заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев в беседе с НСН прокомментировал инцидент в римском метро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить