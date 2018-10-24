Газзаев прокомментировал инцидент в римском метро
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- РИА Новости
Как считает Газзаев, россияне не имеют никакого отношения к случившемуся.
«Наоборот, это были неисправности в эскалаторе. Приводили даже примеры, что уже неоднократно это случалось. К сожалению, там, видимо, ехало чересчур много народу», — заявил он.
По его мнению, никаких нарушений не было, речь идёт о неисправности.
Ранее комментатор Владимир Стогниенко сообщил подробности инцидента в римском метро, в результате которого пострадали десятки болельщиков ЦСКА.