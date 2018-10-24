Очевидец рассказал о давке при инциденте в римском метро

Болельщик московского ЦСКА Егор рассказал о давке при инциденте в римском метро перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с клубом «Рома».

«Мы видели давку. Сами фанаты оказывали друг другу помощь, нажали на пожарную сигнализацию. Приехал ещё один поезд, который все пропустили. Дальше поезда отменились, чтобы не организовывать на станции давку. Те, кто не пострадал, поднялись наверх. Там уже была пожарная служба, приехала полиция. Дальше пошли пешком до трамвая, до автобуса», — приводит его слова RT.

Он также отметил, что не было никакой паники.

«Всё спокойно достаточно. Скорее всего, техническая неисправность эскалатора тут была, которая, может быть, усугубилась большим количеством людей на нём», — сказал болельщик.

В результате крушения эскалатора перед матчем Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой» десятки россиян получили повреждения и были доставлены в больницы.

Ранее болельщик ЦСКА заявил, что никто не прыгал на эскалаторе в римском метро.