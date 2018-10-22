В МИД заявили, что США управляли голосованием по изменению названия Македонии
- Reuters
Об этом говорится в соответствующем комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Примечательно, что посол США находился в здании парламента вплоть до окончания заседания, что не оставляет сомнений в том, кто руководил этим процессом», — отметили в ведомстве.
В МИД также добавили, что голоса депутатов, которых не хватало для принятия необходимого решения, «были обеспечены путем шантажа, угроз и подкупа».
Ранее стало известно, что депутаты парламента Македонии поддержали внесение изменений в Конституцию по договору с Грецией о переименовании страны для вступления в НАТО и Европейский союз.
В начале октября сообщалось, что референдум по вопросу о переименовании Республики Македония признан несостоявшимся из-за низкой активности населения.
Сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Артём Улунян в беседе с НСН прокомментировал ситуацию.