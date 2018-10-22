В МИД заявили, что США управляли голосованием по изменению названия Македонии

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва не сомневается в том, что Вашингтон управлял процессом голосования в парламенте Македонии по вопросу изменения названия страны.
В МИД заявили, что США управляли голосованием по изменению названия Македонии
  • Reuters

Об этом говорится в соответствующем комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Примечательно, что посол США находился в здании парламента вплоть до окончания заседания, что не оставляет сомнений в том, кто руководил этим процессом», — отметили в ведомстве.

В МИД также добавили, что голоса депутатов, которых не хватало для принятия необходимого решения, «были обеспечены путем шантажа, угроз и подкупа».

Ранее стало известно, что депутаты парламента Македонии поддержали внесение изменений в Конституцию по договору с Грецией о переименовании страны для вступления в НАТО и Европейский союз.

В начале октября сообщалось, что референдум по вопросу о переименовании Республики Македония признан несостоявшимся из-за низкой активности населения.

Сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Артём Улунян в беседе с НСН прокомментировал ситуацию.

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