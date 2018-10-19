Парламент Македонии поддержал переименование страны
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.
Как объявил председатель парламента Талат Джафери, 80 человек проголосовали «за», 39 — «против».
Теперь документ должен быть передан на подпись президенту страны Георге Иванову.
Ранее стало известно, что референдум о переименовании Македонии был признан несостоявшимся.
По данным избирательной комиссии, в голосовании приняли участие 666 743 человека, что составило 36,91% от общего числа избирателей. Из них 91,46% выступили за соглашение Скопье и Афин, а 6,56% — против.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Македония может вступить в альянс только в случае достижения соглашения с Грецией по названию страны.