Парламент Македонии поддержал переименование страны

Депутаты парламента Македонии поддержали внесение изменений в конституцию по договору с Грецией о переименовании страны для вступления в НАТО и Европейский союз.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

Как объявил председатель парламента Талат Джафери, 80 человек проголосовали «за», 39 — «против».

Теперь документ должен быть передан на подпись президенту страны Георге Иванову.

Ранее стало известно, что референдум о переименовании Македонии был признан несостоявшимся.

По данным избирательной комиссии, в голосовании приняли участие 666 743 человека, что составило 36,91% от общего числа избирателей. Из них 91,46% выступили за соглашение Скопье и Афин, а 6,56% — против.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Македония может вступить в альянс только в случае достижения соглашения с Грецией по названию страны.