Столтенберг заявил об отсутствии альтернативы переименования Македонии для членства в НАТО
- © Wiktor Dabkowski
- globallookpress.com
«Я не могу советовать стране, как принимать национальные решения. Я могу сказать, что членство в НАТО возможно только при выполнении соглашения с Грецией о названии страны. Здесь альтернативы нет», — приводит Интерфакс слова Столтенберга.
Он отметил, что ждёт полной реализации соглашения между Афинами и Скопье.
«Мы готовы приветствовать страну в качестве 30-го члена НАТО. Но очень важно, чтобы было выполнено это соглашение, потому что альтернативного пути в НАТО нет», — отметил генсек альянса.
Ранее стало известно, что референдум о переименовании Македонии был признан несостоявшимся.