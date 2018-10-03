Столтенберг заявил об отсутствии альтернативы переименования Македонии для членства в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Македония может вступить в альянс только в случае достижения соглашения с Грецией по названию страны.

«Я не могу советовать стране, как принимать национальные решения. Я могу сказать, что членство в НАТО возможно только при выполнении соглашения с Грецией о названии страны. Здесь альтернативы нет», — приводит Интерфакс слова Столтенберга.

Он отметил, что ждёт полной реализации соглашения между Афинами и Скопье.

«Мы готовы приветствовать страну в качестве 30-го члена НАТО. Но очень важно, чтобы было выполнено это соглашение, потому что альтернативного пути в НАТО нет», — отметил генсек альянса.

Ранее стало известно, что референдум о переименовании Македонии был признан несостоявшимся.