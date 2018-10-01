МИД России прокомментировал референдум в Македонии

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Незамедлительная поддержка руководства ЕС и НАТО результатов референдума в Македонии говорит о желании обеспечить ускоренное втягивание Скопье в альянс вопреки мнению населения. Об этом заявили в пресс-службе МИД России.
МИД России прокомментировал референдум в Македонии
  • Reuters

«Явка 36,8% не позволяет признать плебисцит состоявшимся (для этого необходимо 50%) и недвусмысленно свидетельствует, что македонские избиратели предпочли бойкотировать грубо навязываемые извне Скопье и Афинам решения», — говорится в сообщении.

Дипломаты указали на то, что политики из стран НАТО и ЕС «участвовали в развёрнутой пропагандистской кампании» и вмешивались во внутренние дела этой страны.

«Несмотря на то что две трети населения Македонии не поддержали Преспанское соглашение, итоги голосования незамедлительно приветствовали руководство ЕС и НАТО, а также Вашингтон», — добавили в ведомстве.

Как считают в МИД, это свидетельствует о стремлении обеспечить «ускоренное втягивание Скопье в НАТО» вопреки мнению народа.

«Наша принципиальная позиция остаётся неизменной: долгосрочное решение может быть найдено только самими сторонами, без вмешательства извне, исключительно в рамках правового поля и с опорой на широкую общественную поддержку», — подчёркивается в сообщении.

Дипломаты отметили, что Россия, как постоянный член СБ ООН, «внимательно следит за развитием ситуации».

Ранее стало известно, что референдум о переименовании Македонии был признан несостоявшимся

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и представитель Госдепа Хезер Науэрт поприветствовали итоги референдума. 

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