МИД России прокомментировал референдум в Македонии
- Reuters
«Явка 36,8% не позволяет признать плебисцит состоявшимся (для этого необходимо 50%) и недвусмысленно свидетельствует, что македонские избиратели предпочли бойкотировать грубо навязываемые извне Скопье и Афинам решения», — говорится в сообщении.
Дипломаты указали на то, что политики из стран НАТО и ЕС «участвовали в развёрнутой пропагандистской кампании» и вмешивались во внутренние дела этой страны.
«Несмотря на то что две трети населения Македонии не поддержали Преспанское соглашение, итоги голосования незамедлительно приветствовали руководство ЕС и НАТО, а также Вашингтон», — добавили в ведомстве.
Как считают в МИД, это свидетельствует о стремлении обеспечить «ускоренное втягивание Скопье в НАТО» вопреки мнению народа.
«Наша принципиальная позиция остаётся неизменной: долгосрочное решение может быть найдено только самими сторонами, без вмешательства извне, исключительно в рамках правового поля и с опорой на широкую общественную поддержку», — подчёркивается в сообщении.
Дипломаты отметили, что Россия, как постоянный член СБ ООН, «внимательно следит за развитием ситуации».
Ранее стало известно, что референдум о переименовании Македонии был признан несостоявшимся.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и представитель Госдепа Хезер Науэрт поприветствовали итоги референдума.