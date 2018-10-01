Столтенберг поприветствовал итоги референдума в Македонии

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс приветствует голосование «за» на референдуме о переименовании Македонии.

«Я приветствую голосование «за» на референдуме. Я настоятельно призываю всех политических лидеров и партии действовать конструктивно, чтобы воспользоваться этой исторической возможностью. Двери НАТО открыты, но все национальные процедуры должны быть завершены», — написал Столтенберг в своём микроблоге Twitter.

Ранее премьер-министр Македонии Зоран Заев призвал парламент «признать волю большинства», после того как «более 90%» голосующих отдали голоса на референдуме за смену названия страны.

Также стала известна явка на референдуме.

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