Столтенберг поприветствовал итоги референдума в Македонии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс приветствует голосование «за» на референдуме о переименовании Македонии.

«Я приветствую голосование «за» на референдуме. Я настоятельно призываю всех политических лидеров и партии действовать конструктивно, чтобы воспользоваться этой исторической возможностью. Двери НАТО открыты, но все национальные процедуры должны быть завершены», — написал Столтенберг в своём микроблоге Twitter.

I welcome the yes vote in 🇲🇰 referendum. I urge all political leaders & parties to engage constructively & responsibly to seize this historic opportunity. #NATO’s door is open, but all national procedures have to be completed. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 30 сентября 2018 г.

Ранее премьер-министр Македонии Зоран Заев призвал парламент «признать волю большинства», после того как «более 90%» голосующих отдали голоса на референдуме за смену названия страны.

Также стала известна явка на референдуме.