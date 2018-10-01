Столтенберг поприветствовал итоги референдума в Македонии
«Я приветствую голосование «за» на референдуме. Я настоятельно призываю всех политических лидеров и партии действовать конструктивно, чтобы воспользоваться этой исторической возможностью. Двери НАТО открыты, но все национальные процедуры должны быть завершены», — написал Столтенберг в своём микроблоге Twitter.
I welcome the yes vote in 🇲🇰 referendum. I urge all political leaders & parties to engage constructively & responsibly to seize this historic opportunity. #NATO’s door is open, but all national procedures have to be completed.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 30 сентября 2018 г.
Ранее премьер-министр Македонии Зоран Заев призвал парламент «признать волю большинства», после того как «более 90%» голосующих отдали голоса на референдуме за смену названия страны.