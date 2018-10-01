Референдум о переименовании Македонии признан несостоявшимся

Референдум по вопросу о переименовании Республики Македония признан несостоявшимся из-за низкой активности населения.

По данным избирательной комиссии, в голосовании приняли участие 666 743 человека, что составило 36,91% от общего числа избирателей. Из них 91,46% выступили за соглашение Скопье и Афин, а 6,56% — против.

«Решение на референдуме не было принято, поскольку не проголосовали больше половины зарегистрированных в списке избирателей», — цитирует телеканал N1 главу избиркома Оливера Деркоски.

Ранее в Кремле заявили, что внимательно наблюдают за ситуацией с референдумом в Македонии.

В июне правительство Греции и Республика Македония договорились о переименовании страны в Республику Северная Македония.