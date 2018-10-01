В Кремле наблюдают за ситуацией с референдумом в Македонии

В Кремле внимательно наблюдают за ситуацией с референдумом о переименовании Македонии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы внимательно наблюдаем (за ситуацией. — RT) и считаем, что, безусловно, все процессы должны оставаться в рамках правового режима, правового русла», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Македонии явка на консультативный референдум о переименовании Македонии составила 36,36%. По закону, чтобы референдум был признан успешным, проголосовать должна половина избирателей страны. Сообщается, что 91,41% проголосовали за то, чтобы переименовать страну, 5,7% — против.