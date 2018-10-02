Посол России прокомментировал низкую явку на референдуме в Македонии

Короткая ссылка
Посол России в Македонии Сергей Баздникин в интервью РИА Новости заявил, что македонцы низкой явкой на референдуме о переименовании страны продемонстрировали несогласие с навязанным извне решением.
Посол России прокомментировал низкую явку на референдуме в Македонии
  • Reuters

«Совершенно ясно сейчас, что македонские избиратели, скажем так, «проголосовали ногами» против решения, которое пытались навязать извне», — сказал Баздникин.

По словам посла, является очевидным, что подавляющее большинство македонцев — почти две трети — не считают соглашение между Грецией и Македонией наилучшим инструментом для преодоления различий в отношении государственного названия Республики Македония.

«На референдум пришли только 36,9% граждан с правом голоса, а требовалось 50% плюс один голос — эти результаты подтверждают, что референдум неуспешен», — заключил Баздникин.

Ранее  референдум о переименовании Македонии был признан несостоявшимся.

В МИД России отметили: тот факт, что в ЕС, НАТО и США незамедлительно приветствовали итоги референдума в Македонии, свидетельствует о стремлении обеспечить «ускоренное втягивание Скопье в НАТО» вопреки мнению народа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить