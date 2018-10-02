Посол России прокомментировал низкую явку на референдуме в Македонии

Посол России в Македонии Сергей Баздникин в интервью РИА Новости заявил, что македонцы низкой явкой на референдуме о переименовании страны продемонстрировали несогласие с навязанным извне решением.

«Совершенно ясно сейчас, что македонские избиратели, скажем так, «проголосовали ногами» против решения, которое пытались навязать извне», — сказал Баздникин.

По словам посла, является очевидным, что подавляющее большинство македонцев — почти две трети — не считают соглашение между Грецией и Македонией наилучшим инструментом для преодоления различий в отношении государственного названия Республики Македония.

«На референдум пришли только 36,9% граждан с правом голоса, а требовалось 50% плюс один голос — эти результаты подтверждают, что референдум неуспешен», — заключил Баздникин.

Ранее референдум о переименовании Македонии был признан несостоявшимся.

В МИД России отметили: тот факт, что в ЕС, НАТО и США незамедлительно приветствовали итоги референдума в Македонии, свидетельствует о стремлении обеспечить «ускоренное втягивание Скопье в НАТО» вопреки мнению народа.