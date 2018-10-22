Испанская партия призвала ЕС прекратить поставки оружия Эр-Рияду

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Испанская партия Podemos призвала страны Европейского союза прекратить военные поставки в Саудовскую Аравию из-за убийства в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашукджи.
Испанская партия призвала ЕС прекратить поставки оружия Эр-Рияду
  • Reuters

Об этом на своей странице в Twitter написал лидер фракции Пабло Иглесиас.

«То, что мы давно говорим в «Объединившись, можем» (парламентская коалиция. — RT), сейчас говорит Германия: страны ЕС должны прекратить поставки оружия саудовскому режиму», — отметил Иглесиас.

Он также добавил, что намерен потребовать от премьера Испании Педро Санчеса соблюдать «этические и демократические» нормы в отношении Эр-Рияда.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб признал, что Хашукджи был убит в ходе конфликта на территории генерального консульства королевства в Стамбуле, куда он зашёл 2 октября. 

В связи с убийством журналиста ряд стран и политиков заявили о возможности пересмотра отношений с Эр-Риядом. В частности, глава Социал-демократической партии Германии Андреа Налес призвала власти ФРГ пересмотреть контакты с саудовской стороной, а немецкий канцлер Ангела Меркель отметила, что экспорт вооружений в Саудовскую Аравию невозможен в настоящее время в свете данного происшествия.

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