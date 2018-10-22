Испанская партия призвала ЕС прекратить поставки оружия Эр-Рияду

Испанская партия Podemos призвала страны Европейского союза прекратить военные поставки в Саудовскую Аравию из-за убийства в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашукджи.

Об этом на своей странице в Twitter написал лидер фракции Пабло Иглесиас.

«То, что мы давно говорим в «Объединившись, можем» (парламентская коалиция. — RT), сейчас говорит Германия: страны ЕС должны прекратить поставки оружия саудовскому режиму», — отметил Иглесиас.

Lo que llevamos tanto tiempo diciendo desde Unidos Podemos ahora lo dice también Alemania: los países de la UE deben dejar de vender armas al régimen saudí. El miércoles le exigiré una vez más al presidente del Gobierno que nuestro país cumpla con este mandato ético y democrático pic.twitter.com/2z0nxu1gkM — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 22 октября 2018 г.

Он также добавил, что намерен потребовать от премьера Испании Педро Санчеса соблюдать «этические и демократические» нормы в отношении Эр-Рияда.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб признал, что Хашукджи был убит в ходе конфликта на территории генерального консульства королевства в Стамбуле, куда он зашёл 2 октября.

В связи с убийством журналиста ряд стран и политиков заявили о возможности пересмотра отношений с Эр-Риядом. В частности, глава Социал-демократической партии Германии Андреа Налес призвала власти ФРГ пересмотреть контакты с саудовской стороной, а немецкий канцлер Ангела Меркель отметила, что экспорт вооружений в Саудовскую Аравию невозможен в настоящее время в свете данного происшествия.