В Сирию с территории иностранных государств за сутки вернулись около 150 беженцев

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На территорию Сирии из иностранных государств за прошедшие сутки вернулись 148 граждан САР, сообщается на сайте Министерства обороны России.
В Сирию с территории иностранных государств за сутки вернулись около 150 беженцев
  • Reuters

Об этом говорится в информационном бюллетене Центра приёма, распределения и размещения беженцев.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 148 граждан САР, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» вернулись 129 беженцев... из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 19 сирийских граждан», — говорится в тексте.

При этом отмечается, что с 18 июля 2018 года с территории иностранных государств в Сирию вернулись 19 883 человека.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцем заявил, что работу по предоставлению гуманитарной помощи Сирии необходимо деполитизировать.

В сентябре ФАН передавало, что из Ливана в Сирию вернулись более 500 беженцев за сутки.

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