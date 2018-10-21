В Сирию с территории иностранных государств за сутки вернулись около 150 беженцев

На территорию Сирии из иностранных государств за прошедшие сутки вернулись 148 граждан САР, сообщается на сайте Министерства обороны России.

Об этом говорится в информационном бюллетене Центра приёма, распределения и размещения беженцев.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 148 граждан САР, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» вернулись 129 беженцев... из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 19 сирийских граждан», — говорится в тексте.

При этом отмечается, что с 18 июля 2018 года с территории иностранных государств в Сирию вернулись 19 883 человека.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцем заявил, что работу по предоставлению гуманитарной помощи Сирии необходимо деполитизировать.

В сентябре ФАН передавало, что из Ливана в Сирию вернулись более 500 беженцев за сутки.