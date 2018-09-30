Глава МИД Сирии: Запад препятствует возвращению беженцев в САР

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в интервью RT заявил, что Запад препятствует возвращению беженцев в Сирийскую Арабскую Республику.

«К сожалению, Запад продолжает препятствовать их возвращению. Я подчёркиваю, препятствует», — сказал Муаллем.

По его словам, представители западных стран запугивают сирийских беженцев, заявляя, что если они вернутся, то их жизнь, имущество и земли окажутся под угрозой.

«Я подчёркиваю, что эти утверждения абсолютно голословны. Заявляю: после возвращения — безопасность, стабильность и процветание в будущем», — сказал Муаллем.

Ранее ФАН сообщало, что из Ливана в Сирию вернулись более 500 беженцев за сутки.