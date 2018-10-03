Путин призвал ЕС деполитизировать оказание помощи Сирии

Работу по предоставлению гуманитарной помощи Сирии необходимо деполитизировать, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

«Нужно деполитизировать эту работу, нельзя делить население Сирии в зависимости от того, на какой территории оно проживает... Разве люди должны страдать от того, что они живут на той или иной территории, подконтрольной тем или иным политическим силам?» — сказал Путин.

Он также отметил, что Европа должна быть крайне заинтересована в совместном оказании помощи Сирии и в том, чтобы беженцы возвращались на родину.

RT ведёт прямую трансляцию.