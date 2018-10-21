В НАТО заявили, что выполнение Россией условий ДРСМД «вызывает целый спектр сомнений»
- Reuters
«Союзники в НАТО неоднократно выражали обеспокоенность недостатком соблюдения Россией её международных обязательств по ДРСМД, подписанному США и Советским Союзом в 1987 году», — цитирует её ТАСС.
Также, по словам Лунгеску, в ходе саммита НАТО в Брюсселе летом союзники заявили о выполнении США положений договора.
«Действия России по их выполнению на протяжении многих лет вызывали целый спектр сомнений», — добавила она.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва строго соблюдает положения договора.
В свою очередь, председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал о возможных последствиях выхода США из ДРСМД.