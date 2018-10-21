В НАТО заявили, что выполнение Россией условий ДРСМД «вызывает целый спектр сомнений»

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Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила, что выполнение Россией условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) «вызывает целый спектр сомнений».
В НАТО заявили, что выполнение Россией условий ДРСМД «вызывает целый спектр сомнений»
  • Reuters

«Союзники в НАТО неоднократно выражали обеспокоенность недостатком соблюдения Россией её международных обязательств по ДРСМД, подписанному США и Советским Союзом в 1987 году», — цитирует её ТАСС.

Также, по словам Лунгеску, в ходе саммита НАТО в Брюсселе летом союзники заявили о выполнении США положений договора.

«Действия России по их выполнению на протяжении многих лет вызывали целый спектр сомнений», — добавила она.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва строго соблюдает положения договора.

В свою очередь, председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал о возможных последствиях выхода США из ДРСМД.

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