В МИД с тревогой восприняли новость о планах США выйти из ДРСМД

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Замглавы МИД России Сергей Рябков в беседе с РИА Новости заявил, что Москва с тревогой восприняла сообщение американского лидера Дональда Трампа о планах США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
В МИД с тревогой восприняли новость о планах США выйти из ДРСМД
  • РИА Новости

«Мы с тревогой и осуждением воспринимаем новые американские попытки методом шантажа добиться от России уступок в сфере международной безопасности и стратегической стабильности. Неоднократно говорилось с российской стороны, что никаких оснований для обвинений в том, что Россия якобы нарушает этот договор, у американцев нет», — объяснил он.

По словам Рябкова, Вашингтон за долгое время так и не смог предоставить доказательств того, что Москва якобы нарушает положения ДРСМД.

При этом дипломат отметил, что в министерстве ожидают получить «внятные объяснения о характере американских намерений» относительно договора во время визита в Россию советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Ранее Трамп анонсировал выход США из договора о РСМД, обосновав это тем, что Россия якобы не выполняет условий соглашения.

Также в начале октября постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что Россия «работает над производством новых ракет».

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с НСН оценил её слова.

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