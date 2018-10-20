РПЦ назвала Константинопольского патриарха раскольником

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Русская православная церковь (РПЦ) считает Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником, основываясь на церковных канонах.
РПЦ назвала Константинопольского патриарха раскольником
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Тем фактом, что Константинопольский патриарх признал раскольников, он сам присоединился к расколу. Так действуют церковные каноны. Соответственно, для нас сейчас Константинопольский патриарх является раскольником», — сказал он.

Он отметил, что те решения, «которые он принимает», в РПЦ не признают.

«И мы никак не может признать то право, которое он себе незаконно усвоил — единолично принимать апелляции от поместных православных церквей, вторгаться на каноническую территорию православных церквей, разбойничать, создавать какие-то свои структуры без ведома церквей. И тем более аннулировать те документы, которые более 300 лет назад свидетельствовали о некой церковной реальности, сохранявшейся на протяжении всего этого времени и сохраняющееся до сих пор», — добавил Иларион.

Ранее В РПЦ прокомментировали RT возможность предания анафеме Константинопольского патриарха. 

15 октября РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинополем. Это, как утверждалось, произошло из-за решений, принятых в отношении церкви на Украине.

При этом позднее сообщалось, что Константинопольский патриархат и входящая в него Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе продолжают состоять в общении с РПЦ.

Подробнее о сложившейся ситуации — в материале RT.

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