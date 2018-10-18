В РПЦ прокомментировали возможность предания анафеме Константинопольского патриарха

Зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов в беседе с RT прокомментировал возможность предания анафеме Константинопольского патриарха Варфоломея.

«Выступать с прогнозами, что будет в случае, если Константинопольский патриархат будет и дальше шествовать тем же путём, я бы не стал. Но скажу, что предавать анафеме кого-либо — это прерогатива законного церковного суда. В отличие от патриарха Константинопольского, который с некоторых пор предполагает, что он имеет право судить иерархов других поместных церквей или отменять принятые другими поместными церквами судебные решения, Русская православная церковь никогда себе таких полномочий не приписывала и не собирается. Судить Вселенского патриарха может только Вселенский собор», — сказал протоиерей.

Он отметил, что Вселенский собор в течение первого тысячелетия н.э. созывали императоры, тогда как сейчас такого института нет. Всеправославные собрания же в XX — начале XXI века созывались именно Вселенским патриархом с согласия предстоятелей других поместных православных церквей.

«Константинопольский патриарх в силу совершённого антиканонического поступка перестал быть для нас координирующим центром общеправославного общения. Таким образом, в этих новых условиях мировому православному сообществу предстоит найти какой-то выход, выработать механизмы решения возникающих разногласий, в том числе и по таким серьёзнейшим поводам, как в данном случае с каноническим статусом православия на Украине и с принятыми решениями Константинопольского патриархата», — пояснил Балашов.

Он добавил, что «очень трудно ожидать» созыва Всеправославного собора от Константинопольского патриарха, поскольку в таком случае он оказался бы «в роли человека, которому будет задано больше всего вопросов».

«Во-вторых же, надо помнить древнюю юридическую аксиому: «Никто не может быть судьёю в своём собственном деле» (Nemo judex in propria causa). Так что может ли патриарх Константинопольский председательствовать на соборе, на котором разбиралось бы по существу его личное дело? Итак, православному сообществу предстоит ещё выработать способ решения сложившейся тяжёлой кризисной ситуации в мировой православной семье», — заключил Балашов.

Ранее священный Синод Русской православной церкви принял «вынужденное решение» о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Теперь иерархи и священники РПЦ не могут совершать совместные богослужения с представителями КП, а миряне не могут причащаться в храмах этой поместной церкви.