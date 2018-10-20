СМИ: В день выборов в Афганистане погибли 15 человек и более 110 пострадали
- Reuters
«15 человек убито и более 110 ранено в результате атак, связанных с выборами в Афганистане», — указывается в сообщении агентства в Twitter.
15 killed and more than 110 wounded so far in #Afghan#Election attacks .#AfghanistanElection2018pic.twitter.com/Y8q4KzuhnG— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 20 октября 2018 г.
Ранее стало известно, что в Кабуле произошли взрывы на избирательных участках, где проходят выборы депутатов нижней палаты парламента страны. Позднее в МВД города уточнили данные о взрывах.