СМИ: В день выборов в Афганистане погибли 15 человек и более 110 пострадали

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Афганское агентство Pajhwok сообщает, что по меньшей мере 15 человек погибли и более 110 получили ранения в результате нападений, совершённых во время проходящих в Афганистане парламентских выборов.
СМИ: В день выборов в Афганистане погибли 15 человек и более 110 пострадали
  • Reuters

«15 человек убито и более 110 ранено в результате атак, связанных с выборами в Афганистане», — указывается в сообщении агентства в Twitter.

Ранее стало известно, что в Кабуле произошли взрывы на избирательных участках, где проходят выборы депутатов нижней палаты парламента страны. Позднее в МВД города уточнили данные о взрывах.

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