В Кабуле произошли взрывы на избирательных участках
- Reuters
Об этом сообщает AFP со ссылкой на местных чиновников и очевидцев.
«Несколько взрывов произошло на избирательных участках Кабула», — пишет агентство.
#BREAKING Multiple blasts rock Kabul polling stations: official, witnesses pic.twitter.com/CNmtuxiHnq— AFP news agency (@AFP) 20 октября 2018 г.
Других подробностей инцидента пока не приводится.
5 сентября сообщалось, что по меньшей мере 20 человек погибли в результате двух взрывов в спортивном клубе в Кабуле, ещё 60 получили ранения.