В Кабуле произошли взрывы на избирательных участках

В столице Афганистана Кабуле были зафиксированы взрывы на избирательных участках.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на местных чиновников и очевидцев.

«Несколько взрывов произошло на избирательных участках Кабула», — пишет агентство.

Других подробностей инцидента пока не приводится.

5 сентября сообщалось, что по меньшей мере 20 человек погибли в результате двух взрывов в спортивном клубе в Кабуле, ещё 60 получили ранения.