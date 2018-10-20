Итальянская НПО сообщила об одном погибшем и 29 пострадавших из-за взрыва в Кабуле

Итальянская неправительственная организация Emergency сообщила, что 29 человек пострадали после взрыва вблизи избирательного участка в Кабуле. Уточняется, что в результате инцидента также погиб ребёнок.

Об этом сообщается в Twitter организации.

«Тридцать пациентов поступили к настоящему моменту в наш хирургический центр после взрыва рядом с избирательным участком в Кабуле. Среди них ребёнок, который скончался к моменту прибытия в центр», — указывается в заявлении.

🔴 30 pazienti ricevuti fino ad ora nel nostro Centro chirurgico dopo un'esplosione avvenuta vicino a un centro elettorale a #Kabul. Tra loro anche un bambino, già morto all'arrivo. #AfghanElections2018 — EMERGENCY (@emergency_ong) 20 октября 2018 г.

Ранее стало известно, что в Кабуле произошли взрывы на избирательных участках, где проходят выборы депутатов нижней палаты парламента страны. Позднее в МВД города уточнили данные о взрывах.