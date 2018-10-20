В МВД Кабула уточнили данные о взрывах на избирательных участках
- Reuters
«К настоящему времени мы располагаем данными о трёх взрывах, подтверждённая информация о погибших или пострадавших пока отсутствует», — сказал представитель ведомства агентству РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что все взрывы произошли в непосредственной близости от избирательных участков.
«Тем не менее в глобальном плане на желание граждан отдать свои голоса это не повлияло», — добавил собеседник.
Ранее стало известно, что в Кабуле произошли взрывы на избирательных участках, где проходят выборы депутатов нижней палаты парламента страны.