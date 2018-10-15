В Госдуме ответили на заявление Эстонии об ущербе от «советской оккупации»

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал в разговоре с RT данные Минюста Эстонии о том, что ущерб от так называемой советской оккупации составил примерно 89 млрд рублей, или €1,2 млрд.

«Если бы Россия от нечего делать злоупотребляла чужим вниманием и вместо работы строила воздушные замки, то нам в пору было бы упредить Эстонию выдвижением к ней компенсационных требований. За время нахождения страны в составе СССР было сделано очень многое из того, что сегодня составляет Эстонию. На деньги союзного бюджета были проделаны огромные работы по развитию промышленности Эстонии, по строительству Новоталлинского морского порта. Такие средства современная Эстония даже мечтать не может получить от своего партнёра Европейского союза», — сказал он.

По словам депутата, «подобная арифметика носит эпатажный характер».

«Это только лишний раз утверждает мелочный и кляузный характер эстонских политиков, которые, оказавшись в мелком блюдце собственной независимости, не придумали ничего лучше, чем требовать что-то от России», — заключил Затулин.

Ранее эстонская комиссия заявила, что ущерб от так называемой советской оккупации составил примерно €1,2 млрд.