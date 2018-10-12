МИД: в Сирии при поддержке российских военных уничтожены более 86 тысяч боевиков

В Министерстве иностранных дел России заявили, что в Сирии при поддержке военнослужащих из России были уничтожены более 86 тысяч членов террористических группировок.

Об этом сообщил замглавы МИД России Олег Сыромолотов на конференции «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху».

«Сегодня в Сирии при поддержке, прежде всего, российских вооружённых сил сирийская армия вернула под контроль официальных властей почти всю территорию, уничтожила более 86 тыс. боевиков «теринтернационала», в том числе 4,5 тыс. выходцев из России и стран СНГ, лишила террористов опорных баз», — уточнил он.

Ранее глава сирийского МИД Валид Муаллем заявил, что Соединённые Штаты на базе Эт-Танф в Сирии занимаются переподготовкой оставшихся террористов «Исламского государства»*.

Также в российским внешнеполитическом ведомстве сообщили, что «Белые каски» продолжают готовить постановочные «химатаки» на территории ближневосточного государства.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.