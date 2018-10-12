МИД: в Сирии при поддержке российских военных уничтожены более 86 тысяч боевиков

Короткая ссылка
В Министерстве иностранных дел России заявили, что в Сирии при поддержке военнослужащих из России были уничтожены более 86 тысяч членов террористических группировок.
МИД: в Сирии при поддержке российских военных уничтожены более 86 тысяч боевиков
  • © Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

Об этом сообщил замглавы МИД России Олег Сыромолотов на конференции «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху». 

«Сегодня в Сирии при поддержке, прежде всего, российских вооружённых сил сирийская армия вернула под контроль официальных властей почти всю территорию, уничтожила более 86 тыс. боевиков «теринтернационала», в том числе 4,5 тыс. выходцев из России и стран СНГ, лишила террористов опорных баз», — уточнил он. 

Ранее глава сирийского МИД Валид Муаллем заявил, что Соединённые Штаты на базе Эт-Танф в Сирии занимаются переподготовкой оставшихся террористов «Исламского государства»*. 

Также в российским внешнеполитическом ведомстве сообщили, что «Белые каски» продолжают готовить постановочные «химатаки» на территории ближневосточного государства.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить