Глава МИД Сирии обвинил США в переподготовке оставшихся в САР террористов

Соединённые Штаты на базе Эт-Танф в Сирии занимаются переподготовкой оставшихся террористов «Исламского государства»*, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем в интервью RT.

«Наша практика показывает, что они собирают остатки ИГИЛ на этой базе и проводят их переподготовку, чтобы потом послать их воевать с сирийской армией. Зачем? Затем, что они хотят затянуть сирийский кризис в интересах Израиля», — сказал министр.

При этом он подчеркнул, что эти усилия напрасны.

«Я хочу им сказать, что это напрасные усилия, что это нереально, что это носит агрессивный характер. Они уже пробовали посылать группы к Пальмире, где эти группы были уничтожены», — отметил Муаллем.

Дипломат выразил уверенность в том, что у базы Эт-Танф нет будущего на сирийской земле.

В январе армия Сирии обнаружила у уничтоженных в районе Эт-Танф боевиков аппаратуру европейского производства.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.