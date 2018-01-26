Армия Сирии обнаружила у уничтоженных в районе Эт-Танф боевиков аппаратуру европейского производства

Сирийские военные обнаружили у уничтоженных в районе Эт-Танф боевиков аппаратуру РЭБ европейского производства. Об этом сообщается в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

24 января во время патрулирования периметра зоны блокирования в районе Эт-Танф сирийские военные обнаружили колонну из трёх джипов боевиков, оснащённых тяжёлыми пулемётами. В ходе боестолкновения были уничтожены два джипа и пять террористов.

«В ходе осмотра места уничтожения боевиков сирийскими ополченцами обнаружены современная аппаратура РЭБ европейского производства (устройства для постановки помех и базовая радиостанция), большое количество боеприпасов к стрелковому оружию и литература ИГИЛ*», — говорится в сообщении.

Кроме того, в автомобилях были найдены флаги и эмблемы так называемой оппозиционной группировки «Силы шахида Ахмада Аль-Абду». Отмечается, что боевики этой группировки проходят подготовку в тренировочном лагере у Эт-Танфа под руководством инструкторов сил специальных операций США в качестве формируемой ими «Новой сирийской армии».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.