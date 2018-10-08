В МИД России оценили возможность масштабных военных действий в Идлибе

Замглавы МИД России Сергей Вершинин, комментируя возможность масштабных военных действий в сирийском Идлибе, заявил, что в случае необходимости речь может идти о точечных операциях.

«Мы рассчитываем, что не будет страданий мирного населения, связанных с масштабными действиями», — цитирует РИА Новости Вершинина.

Отвечая на уточняющий вопрос, идёт ли речь о точечных операциях, Вершинин сказал: «Бесспорно».

Ранее российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что боевики продолжают вести обстрелы в идлибской зоне деэскалации. Отмечается, что центр снова призывает командиров незаконных вооружённых формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования.

17 сентября Россия и Турция достигли договорённостей о создании демилитаризованной зоны в районе Идлиба.