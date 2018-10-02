Боевики продолжают обстрелы в идлибской зоне деэскалации в Сирии
- Reuters
«Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооружённых формирований, действующих в идлибской зоне деэскалации», — приводит РИА Новости сообщение центра.
Отмечается, что центр снова призывает командиров незаконных вооружённых формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования.
Ранее сообщалось, что военнослужащий правительственных войск Сирии погиб в результате обстрела боевиками города Алеппо.